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صور.. الكشف على 1706 مواطن بقرية بنى غنيم ببنى سويف

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:48 م
صور.. الكشف على 1706 مواطن بقرية بنى غنيم ببنى سويف جانب من القافلة الطبية
بنى سويف هانى فتحى

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تابع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف سير العمل فى برنامج القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها بالمحافظة مديرية الشؤون الصحية ببنى سويف ،حيث تستهدف القوافل ايصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وكشف تقرير مديرية الصحة، الذى يعرض على المحافظ فى هذا الشأن،أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية بنى غنيم التابعة لمجلس قروى قمن العروس مركز الواسطى"يومى  6و7 نوفمبر الجاري" مكونة من 11 عيادة في9  تخصصات ،حيث تم الكشف على 1706 مواطن، وإجراء،معمل دم لـ 115 حالة،و39 معمل طفيليات، وعمل أشعة لـ 25 حالة، واستصدار 25 قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 25 حالة ، وتحويل 38 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، وعمل أشعة موجات فوق صوتية لـ 33 حالة.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية حضرها 149 مواطن ،وتناولت التوعية بالأمراض المعدية "الالتهاب الكبدى الفيروسى ،السعار، أنفلونزا الطيور ،الطفيليات المعوية والبلهارسيا" ،الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة)،أورام الصدر ،تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل ،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 126 مواطن.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أنه" تنفيذا لتوجيهات المحافظ المستشارهانى عبد الجابر"، بالإشراف والمتابعة المباشرة على تنفيذ هذه القوافل الهامة التى تشهد دعماً نوعياً من وزيرة الصحة والشكان والدكتورة وفاء الصادق مدير إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،فقد تم تشكيل  فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بقيادة الدكتورة هايدى محمد عبدالوهاب منسـق القوافل الطبية العـلاجية وكل من الدكتور محمد خلف مسؤول الإمداد الطبي، و طه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل،وأحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة بقرية بنى غنيم مركز الواسطى.

 

قافلة طبية (1)
قافلة طبية 

 

قافلة طبية (2)
قافلة طبية 

 

قافلة طبية (3)
قافلة طبية 

 

قافلة طبية (4)
قافلة طبية 

 

قافلة طبية (5)
قافلة طبية 

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

قوافل طبية

مركز الواسطى

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