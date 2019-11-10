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"صحة جنوب سيناء" تطلق قوافل طبية إلى أودية الحسوة 1 و2 بأبورديس.. الثلاثاء

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:11 ص
"صحة جنوب سيناء" تطلق قوافل طبية إلى أودية الحسوة 1 و2 بأبورديس.. الثلاثاء قافلة طبية - أرشيفية
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء عن توجه قوافل طبية مجانية إلى أودية الحسوة 1 ، 2 بمدينة أبورديس بعد غدا الثلاثاء والأربعاء  12 ، 13 نوفمبر الجارى بمدينة ابو رديس.

وذلك فى إطار إهتمام وتعليمات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، و وزيرة الصحة، والدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء بضرورة تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالى وديان المحافظة، وقافلة طبية لوادى مجمع السلام ووادى الشيخ عواد بكاترين  يومى الجمعة والسبت 15 ، 16  نوفمبر  الجارى .

وقال الدكتور خالد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء يأتى ذلك فى إطار تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة الوصول بالخدمات الطبية لأهالى وديان المحافظة والمناطق اﻷكثر إحتياجا .

واضاف وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء تضم القافلة عدة تخصصات طبيه  باطنه و أطفال وجراحه وجلديه وأسنان ومسالك بولية و نساء وأنف وأذن وحنجرة و عيادة تنظيم اسره ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان .

وأشار إلى انه اختتمت أعمال قافلة وادى فيران بمدينة أبورديس بتوقيع الكشف والفحص الطبى على 375 مريض وصرف العلاج اللازم لهم، كما اختتمت قافلة الجونة والمرير بتوقيع الكشف والفحص الطبى على 212 مريض وصرف العلاج اللازم لهم .

 

 

 


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