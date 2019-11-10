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صاحب معاش أو مؤمن عليك.. إزاى تعرف بيانات الاشتراك التأمينى؟

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:30 ص
صاحب معاش أو مؤمن عليك.. إزاى تعرف بيانات الاشتراك التأمينى؟ وزارة التضامن - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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صاحب معاش أو مؤمن عليك وعايز تعرف كل بياناتك، وكمان لو كنت صاحب منشأة وعايز تعرف كل بيانات العاملين اللى عندك، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بوزارة التضامن استحدثت العديد من الخدمات للمؤمن عليهم من خلال الموقع الإلكترونى.

- لو مؤمن عليك تستطيع التعرف عن الرقم التأمينى من خلال الرقم القومى. 

- كمان ممكن تستعلم عن آخر مدة تأمينية ومدد الاشتراكات فى التأمين الاجتماعى والأجور الخاصة بكل مدة بالإضافة إلى الاستعلام عن الاستقطاعات.

- لو صاحب منشأة تستطيع الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة ورصيدها بالتفاصيل وأوعية الأجور.

- كمان تقدر استعراض العمالة المستمرة للتعرف بتاريخ بدء الاشتراك الخاص بهم وآخر أجر أساسى لهم وآخر أجر متغير.

- استعراض العمالة المنتهية اشتراكها.

- يستطيع صاحب العمل أيضاً من خلال الموقع استعراض كشف حساب المنشأة الخاصة به والسدادات والتسويات المالية.

- التعرف على ديون العمالة المدرجة على المنشأة.

- أما فيما يتعلق بخدمات أصحاب المعاشات يستطيع صاحب المعاش وذويهم الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- استعراض تطور زيادات المعاشات والاستعلام عن المعاش المنصرف والمستفيدين الحاليين من المعاش.

- الاستعلام أيضًا عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف والمعاشات المستحقة للمستفيد.

- وفى حالة امتلاك سيارة يستطيع المالك استعراض كافة البيانات الخاصة بها سواء كان فرداً أو شركة من حيث بيانات الترخيص من مكتب المرور المختص ونوع الترخيص للسيارة ورقم اللوحات المعدنية وتاريخ صرفها.


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