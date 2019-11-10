شروط التقدم إلى وظيفة إدارى فى مسابقة التوظيف الإلكترونية فى 10 معلومات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب تسجيل البيانات للراغبين فى العمل بوظيفة إدارى فى مسابقة التوظيف الإلكترونية على البوابة الإلكترونية للتوظيف بالتعليم، اليوم السابع يقدم فى 10 معلومات أبرز شروط الالتحاق بالوظيفة.

1- قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتح باب التقدم على وظيفة إدارى.

2- يجب أن يكون المتقدم إليها حاصلًا على مؤهل يتناسب مع الوظيفة المتقدم إليها.

3- يجب أن يكون المتقدم على وظيفة إدارى سجل بالنقابة المنتسب إليها.

4- أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.

5- ألا يكون من شاغلى الوظائف الحكومية والخاصة سواء تعيين أو تعاقد.

6- ألا يكون المتقدم قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

7- أن يكون المتقدم من المقيمين بالنطاق الجغرافى للوظيفة المتقدم إليها.

8- أن يكون المتقدم لائقا طبيا لأداء الوظيفة المتقدم إليها.

9- الوظائف المتاحة للمتقدمين أصحاب المؤهلات المتوسطة، هى وظائف عمال وفنيين.

10- التسجيل بالبوابة الإلكترونية متاحا بشكل دائم ولا يوجد مدة محددة لاستكمال البيانات ورفع المستندات.