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شرطة روسيا تعتقل مؤرخا بارزا بتهمة القتل لحمله ذراعى امرأة فى حقيبته

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:16 م
شرطة روسيا تعتقل مؤرخا بارزا بتهمة القتل لحمله ذراعى امرأة فى حقيبته البحث فى نهر مويكا
كتبت رباب فتحى

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قالت السلطات الروسية، إن الشرطة فى سانت بطرسبرج اعتقلت مؤرخًا روسيًا بارزًا للاشتباه فى قتله طالبة سابقة بعد أن أُنقذ بعد سقوطه فى نهر ووجد معه حقيبة ظهر بها أذرع امرأة، بحسب صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

 

وذكرت وسائل الإعلام المحلية فى سانت بطرسبرج أن الأستاذ الجامعى أوليج سوكولوف كان فى حالة سكر وسقط فى النهر أثناء محاولته التخلص من أجزاء الجسم أمس السبت.

 

وبحسب ما ورد توجهت الشرطة بعد ذلك إلى منزل سوكولوف، الذى شارك فى تأليف عدد من الأعمال، حيث اكتشفوا جثة مقطوعة الرأس لأناستازيا يششنكو، 24 عامًا.

 

 وقال محققون فى بيان: "تم إنقاذ رجل يبلغ من العمر 63 عامًا من نهر مويكا".

 

وقال البيان، إن ذراعى امرأة اكتشفت على ظهره مضيفا أن الرجل المحتجز يشتبه فى ارتكابه جريمة قتل.

 

ولم يذكر المحققون الرجل لكن الشرطة التى تحدثت معه تعرفت على أنه سوكولوف، بحسب وكالة فرانس برس.

 

وحصل سوكولوف على جائزة الفيلق الفرنسى فى فرنسا عام 2003.

 

كان سوكولوف أيضًا عضوًا فى المعهد الفرنسى للعلوم الاجتماعية والاقتصاد والسياسة (ISSEP)، لكن يوم السبت أعلنت الجمعية فى بيان أنه تم تجريده من منصبه فى لجنته العلمية.


جرائم قتل

جرائم قتل بشعة

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روسيا

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