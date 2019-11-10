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سقوط هارب من 11 حكما بالسجن أثناء اختبائه داخل أرض زراعية بالتبين

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:28 م
سقوط هارب من 11 حكما بالسجن أثناء اختبائه داخل أرض زراعية بالتبين كلبش - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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تمكن ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من القبض على عاطل هارب من 11 حكم بالسجن أحدها بالمؤبد أثناء اختبائه دخل قطعة أرض زراعية بمنطقة التبين، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التبين، مفادها أن "س. م"، 44 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى  3 قضايا آخرها 6455 لسنة 2011م  حلوان "سرقة وسائل نقل" والمطلوب التنفيذ عليه فى  الجنايات أرقام: 1910/1526 لسنة 2017م الشيخ زايد / جيزة " سرقة بالإكراه " والمقضي فيها بالسجن المؤبد، 11407/23067 لسنة 2017م ملوي / المنيا " سرقة بالإكراه "والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات ،  18297/4163 لسنة 2017م ملوي / المنيا " سرقة بالإكراه "والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات،  19897/4325 لسنة 2017م ملوي / المنيا " سرقة بالإكراه "والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات، و7 أحكام حبس جزئي ومستأنف" سرقة تيار كهربائي، سرقة مياه، ضرب، تبديد " باجمالى حبس 5 سنوات وشهرين  يختبئ بقطعة ارض زراعية كائنة بمنطقة الحكر البحري   دائرة القسم .
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالأحكام  الصادرة ضده أقر بها، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

 


هارب من احكام

التبين

مباحث القاهرة

حملة امنية

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