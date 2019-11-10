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سباك حضر لتوليد زوجة شقيقه بمستشفى طوخ فأصلح انفجار المياه بغرفة العمليات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:23 م
سباك حضر لتوليد زوجة شقيقه بمستشفى طوخ فأصلح انفجار المياه بغرفة العمليات مستشفى طوخ المركزى - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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واقعة طريفة شهدتها   مستشفى طوخ المركزى   بمحافظة القليوبية، حيث حضر أحد المواطنين يدعي نادر الخياط ويعمل سباك، إلى المستشفى، مصطحباً زوجة أخيه "هيام خضر عبد الخالق"، لإجراء عملية ولادة.

وفوجئ نادر الخياط ويعمل سباك بانفجار ماسورة خط المياه المغذى للغلاية الخاصة بغرفة العمليات، تسبب في تعطيل العمليات بالمستشفى، فقام على الفور "متطوعاً" بتنزيل سكينة الكهرباء وشراء طبتين ومحابس مياه وتركيبهم خلال ساعة.

وأكد مدير مستشفى طوخ المركزي الدكتور أحمد يوسف البرعي، بأنه يوم الجمعة الماضي، حدث بالفعل انفجار في خط المياه المغذى للغلاية الخاصة بغرفة العمليات، وذلك أثناء تواجد الحالة المذكورة، وأن الطبيبة المتواجدة وجهت الحالة للولادة بإحدى المستشفيات القريبة خوفا من تعرضها لتلوث مكروبي من المياه.

وأوضح، أنه عقب انفجار خط المياه تم الاتصال لإحضار سباك لإصلاح العطل فورا، إلا أن المرافق للسيدة المذكورة تبرع بالقيام بالصيانة حيث أنه يعمل سباك وتمت الولادة بالمستشفى بصورة طبيعية ولا يوجد أية مشاكل.

 

تذكرة دخول السيدة للولادة
تذكرة دخول السيدة للولادة

 

روشتة العلاج المصروفة للسيدة من المستشفى
روشتة العلاج المصروفة للسيدة من المستشفى

 

 


القليوبية

صحة القليوبية

مستشفى طوخ المركزى

محافظة القليوبية

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