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زى النهاردة.. إعصار "هايان" يضرب الفلبين ويخلف 10 آلاف قتيل

الأحد، 10 نوفمبر 2019 04:00 ص
زى النهاردة.. إعصار "هايان" يضرب الفلبين ويخلف 10 آلاف قتيل اعصار هايان
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

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يعد إعصار هايان المدارى أقوى الأعاصير المدارية التى سجلت على الإطلاق، وقد ضرب إعصار هايان الفلبين فى شهر نوفمبر عام 2013، متجها نحو فيتنام مرورا ببحر الصين الجنوبى.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، حينذاك عن إعصار هايان، إنه قد يكون أقوى عاصفة تضرب اليابسة منذ عشرات السنوات، حيث بلغت سرعته 315 كلم/ساعة، وقد صُنّف فى الدرجة الخامسة، وهو الأعنف منذ إعصار كاميل، الذى ضرب ولاية ميسيسبى عام 1969.

نشأ إعصار هايان فى يوم 2 نوفمبر، كمجال من الضغط المنخفض الشرقى والجنوب الشرقى من بوهنباى فى المحيط الهادئ الغربى ثم تحول ليصبح عاصفة استوائية فى وقت مبكر فى اليوم التالى.

وفى يوم 9 نوفمبر، أعلن الصليب الأحمر الفلبينى عن مقتل 1200 شخص فى مدينة تاكلوبان الساحلية  وفى 10 نوفمبر أُعلن عن مقتل 10 آلاف شخص بالفلبين، وأن الإعصار خلف دمار واسع النطاق فى مدينة تاكلوبان، وقال الرئيس الفلبينى بنينو أكينو فى بيان له أن البلاد تعرضت لنكبة وطنية ودعا الجميع للتحلى بالهدوء فى سبيل تسريع جهود الإغاثة.


زى النهاردة

إعصار هايان

الفلبين

أخبار الفلبين

10 آلاف قتيل

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