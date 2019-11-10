روسيا تحرر آخر الحيتان البيضاء المحتجزة استجابة لدعوات نجوم هوليود

رويترز

قالت السلطات الروسية إنها استكملت إطلاق سراح عشرات الحيتان البيضاء الأسيرة التى أثارت معاناتها مناشدة من نجوم هوليوود وتدخلا من الرئيس فلاديمير بوتين.

وكانت الحيتان، التى تم صيدها العام الماضى لبيعها لمتنزهات بحرية فى الصين، محتجزة فى ظروف صعبة فى خليج قرب ميناء ناخودكا على المحيط الهادى إلى جانب 11 من الدلافين. ووصفت وسائل الإعلام الروسية مكان أسرها باسم "سجن الحيتان".

وقال معهد دراسات الأسماك وعلوم البحار الروسى فى بيان "انتهت عملية إطلاق الثدييات البحرية إلى موئلها الطبيعى فى البحر فى منطقة بريمورى".

وأضاف "كل الحيتان المتبقية أطلق سراحها فى خليج أسامشن... يوم الأحد 10 نوفمبر" وتابع أن العملية بدأت قبل 5 أيام.

وكانت معاناة الدلافين المحتجزة مع 87 حوتا أبيض أثارت مناشدات دولية ودعم مشاهير منهم الممثل ليوناردو دى كابريو لالتماس اجتذب نحو 1.5 مليون توقيع يدعو إلى إعادتها للمحيط.

وأمر الكرملين السلطات المحلية بالتدخل وبدأ المسؤولون إطلاق سراحها على دفعات فى أواخر يونيو.

وكانت الطريقة التى أطلق بها سراح الحيتان والتى قطعت فيها مسافة 1800 كيلومتر على مدى 6 أيام قد تعرضت لانتقادات من منظمة جرينبيس (السلام الأخضر) وقال علماء دوليون إنها تمت بشكل متسرع وفى سرية وربما عرضت الحيوانات لخطر النفوق.