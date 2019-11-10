رصف 8 كيلو متر طرق بتكلفة 9 مليون و300 ألف جنيه بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج عن رصف 8 كيلو متر طرق بتكلفة 9 مليون و 300 ألف جنيها بمراكز وقرى "أخميم، والمنشاة، والمراغة "، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/2020، وذلك فى إطار تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ سوهاج فى بيان أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم إنتهت من رصف طريق الكاشف - الكوبرى الجديد بطول 2 كيلو متر، بتكلفة مليون و300 الف جنيها، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الرصف بشوارع حسين شعيب والمتفرع من طريق أخميم سوهاج الرئيسي، والواصل لمنطقة المدارس والمعاهد الأزهرية، والمساكن بالعزبة والعرب، وشارع الصرف الصحي.

وأضاف الأنصارى إلى أنه تم رصف شارع طراد النيل الواصل من طريق اخميم سوهاج، وحتى مدخل المدينة الجامعية؛ لإقامة محاور مرورية جديدة وتوصيل خدمة الرصف الى المدارس والمعاهد والمساكن الشعبية بنطاق مجلس قروى نيدة.

وكشف المحافظ عن إنتهاء مركز ومدينة المراغة من رصف طريق شندويل - باصونة بطول 4 كيلو متر بتكلفة 5 مليون جنيها، وطريق الشيخ يوسف العبادلة بطول 2 كيلو متر بتكلفة 2.5 مليون جنيها، لافتا إلى أن مركز ومدينة المنشاة يتابع حاليا أعمال رمى التربة الزلطية بطريق كوم بدار - الزوك بطول 2.5 كيلو متر، وتمهيد طريق القنانشة حتى مدخل نجع جبر بطول كيلو متر، وذلك تمهيداً للبدء فى أعمال الرصف.