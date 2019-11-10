رئيس مدينة القناطر: إنشاء سوق حضرى 400 باكية للحفاظ على جمال المدينة

القليوبية إبراهيم سالم

قال اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية اللواء خالد جمعة، لتحديد مكان إقامة سوق حضرى جديد بالمدينة للحفاظ على الرونق الجمالى لمدينة القناطر الخيرية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء على إقامة السوق وهو عبارة عن باكيات بجوار منطقة سور السكة الحديد.

وأضاف عبد الحميد لـ"اليوم السابع"، أنه يتم حاليا إعداد كراسة الشروط والمواصفات للباكيات التى سيتم إنشاؤها، والتى من المقرر أن تتخطى 400 باكية، لاستيعاب جميع الباعة بشكل حضارى بالمدينة، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من إعداد الكراسة بدء إعلان إقامة مزاد عن طريق حق الانتفاع خلال شهر من الآن.

وأوضح رئيس مدينة القناطر الخيرية، أن توجيهات القيادة السياسية والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بالعمل على إعادة مدينة القناطر الخيرية لسابق عهدها من جديد والحفاظ على رونقها وجمالها، مشيرا إلى أنه تم تفقد الشارع الموازى لشارع المجزر بالمدينة لوضع سوق اليوم الواحد فيه "سوق الثلاثاء"، وذلك بحضور مختار شداد نائب رئيس مجلس المدينة، وعادل عامر عضو مجلس النواب عن المدينة.