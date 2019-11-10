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رئيس الصين: الوضع الدولى يمر فى الوقت الحاضر بتغيرات عميقة ومعقدة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:34 م
رئيس الصين: الوضع الدولى يمر فى الوقت الحاضر بتغيرات عميقة ومعقدة الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)

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أكد الرئيس الصينى شى جين بينج أهمية العمل بشكل مشترك مع اليونان لتعزيز إقامة نوع جديد من العلاقات الدولية ترتكز على الاحترام المتبادل والعدالة والتعاون والمنفعة المتبادلة، وذلك لتشجيع بناء مجتمع ذى مصير مشترك للبشرية.


جاء ذلك فى مقال ممهور بتوقيع الرئيس الصينى بعنوان (دعوا حكمة الحضارات القديمة تتطلع إلى المستقبل) نُشر فى صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، اليوم الأحد، بمناسبة الزيارة الرسمية التى يقوم بها إلى جمهورية اليونان.


وقال بينج "إن هذا العام يصادف الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وعلى مدار السبعين عاما الماضية، خاصة في الأعوام الأربعين الماضية من الإصلاح والانفتاح، كافح مئات الملايين من الشعب الصينى وحققوا إنجازات تنموية ملحوظة، مشيرا إلى أن الصين استجابت في الوقت نفسه بشكل إيجابي لكيفية تطور العالم من خلال تنميتها السلمية".


وأضاف أن الوضع الدولى يمر فى الوقت الحاضر بتغيرات عميقة ومعقدة، وتزايدت عوامل عدم الاستقرار، ما يؤكد ضرورة أن تعمل الصين واليونان على استكشاف الحكمة العميقة للحضارات القديمة، وإظهار المسؤولية التاريخية للحضارات القديمة، والعمل بشكل مشترك على تعزيز إقامة نوع جديد من العلاقات الدولية.


وكان الرئيس الصيني قد غادر بكين اليوم لزيارة اليونان، تلبية لدعوة رئيس جمهورية اليونان بروكوبيوس بافلوبولوس، وحضور الاجتماع الـ11 لقمة دول البريكس في برازيليا بالبرازيل تلبية لدعوة رئيس البرازيل جايير بولسونارو، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر الجارى.

 


الصين

الرئيس الصينى

اليونان

زياره الرئيس الصينى لليونان

الشعب الصينى

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