رئاسة مركز الخارجة تصدر قرارات بغلق 6 محلات تجارية مخالفة وغير مطابقة

كتب فريق المحافظات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن إصدار قرار بغلق لـ6 محلات ومنشات تجارية بالمدينة مخالفة.

وأكد رئيس مركز الخارجة، المهندس مجدى الطماوي، فى بيان إصدار القرار رقم 248 لسنة 2019 لغلق 3 محلات هى محل تنجيد، وبيع أسماك ولحوم مجمدة، بيع بقالة، والقرار رقم 469 لسنة 2019، لغلق مطعم بحى الزهور، و471 لسنة 2019، لغلق مطعم بنفس الحي، والقرار رقم 472 لسنة 2019، لغلق وحدة تصنيع آيس كريم بحى السلام بمدينة الخارجة، والقرار رقم 473 لسنة 2019، لغلق محل جزارة بمدينة الخارجة، والقرار 488 لسنة 2019، لغلق مقهى لمدة أسبوع بالمدينة.

وأضاف مجدي، أن المركز يواصل مع مديرية القوى العاملة والهجرة والتموين، حملات متابعة الأنشطة التجارية، وطرق إداراتها لمواجهة أى خروج عن القانون.