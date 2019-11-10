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ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى الأردنى " فجر الشرق 1 "

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:32 ص
ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى الأردنى " فجر الشرق 1 " ختام فعاليات التدريب
كتب زكى القاضى

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اختتمت فعاليات التدريب المشترك " فجر الشرق 1 " والذى شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدة دول بصفة مراقب، والذى استمر خلال الأسبوعين الماضيين على الأراضى الباكستانية.
 
وتضمنت المرحلة الختامية تنفيذ بياناً عملياً على اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية، حيث قامت القوات المشاركة بحصار وتأمين المبانى الحيوية ودفع مجموعات القتال الرئيسية للقضاء على المجموعات الإرهابية المتمركزة بالبؤرة، بالإضافة إلى تنفيذ الإخلاء الطبى للعناصر المصابة بواسطة طائرات الهليكوبتر، وعكس البيان المستوى المتميز للعناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ عمل جماعى مشترك بدقة وكفاءة عالية.
 
وتضمن التدريب قيام عناصر من قوات المظلات المصرية والباكستانية والأردنية بتنفيذ قفزة صداقة تم خلالها استعراض أعلام الدول المشاركة، بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ الإبرار الجوى السريع للمجموعات القتالية من طائرات الهليكوبتر.
 
وفى نهاية المرحلة الختامية ألقى الفريق نديم زكى مانج قائد الفيلق الأول الباكستانى كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بالقوات المصرية والأردنية المشاركة فى التدريب، مؤكداً أن التغلب على تهديدات الإرهاب المنتشرة فى مختلف أنحاء العالم يأتى من خلال التعاون العسكرى بين جميع الدول ، معرباً عن رغبة الجانب الباكستانى مشاركة جميع الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة.
 
كما عبر الجانب المصرى عن أهمية التدريب فى تبادل الخبرات القتالية فى ضوء العلاقات العسكرية المتميزة بين البلدان الثلاثة، وأن التدريب أظهر ما وصلت إليه القوات المشاركة من مستوى راقى فى كل مرحلة بدءاً من مرحلة التخطيط والتنسيق وحتى مرحلة التنفيذ، حيث حضر المرحلة الختامية عدد من قادة وضباط القوات المسلحة المصرية والباكستانية والأردنية والملحق العسكرى المصرى والملحق العسكرى الأردنى.
 
 

فجر الشرق ١

التدريبات المشتركة

الجيش المصرى

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اليوم السابع بلس

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