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جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمولد النبوى بشكل مختلف وبأفكار غير تقليدية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:51 ص
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمولد النبوى بشكل مختلف وبأفكار غير تقليدية الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة وخالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء

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- مستشفى سعاد كفافى الجامعى يحتفل بالمناسبة بتقديم خدمات طبية "مجاناً" للمرضى غير القادرين

حرصت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على أن يكون احتفالها بالمولد النبوى الشريف هذا العام بشكل مختلف وبأفكار غير تقليدية، حيث قامت إدارة الجامعة تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء بإحياء هذه المناسبة بترجمة أخلاق الرسول على أرض الواقع والاقتداء به وإحياء سيرته العطرة والسير على خطاه، حيث حرصت الجامعة على إضفاء حالة من البهجة والسرور على بعض الأسر الفقيرة من خلال توزيع علب حلوى المولد النبوى الشريف عليهم.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة، وأضاف أن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف على هذا النحو غير التقليدى جاء فى إطار الأنشطة الإنسانية التى تحرص عليها الجامعة، خاصة فى المناسبات المهمة، وهى الأنشطة التى تهدف فى المقام الأول لربط الجامعة بالمجتمع المحيط بها.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه فى هذا الصدد تم تكوين مجموعة عمل من شباب الجامعة المتطوعين قاموا بجولة فى المنطقة المحيطة بالجامعة وشاركوا خلالها الأسر الأكثر احتياجا فرحتهم بمناسبة المولد النبوى الشريف، وذلك اقتداء بالرسول الكريم فى الحث على مد يد العون ومساعدة المحتاجين، وبهذا الأسلوب يتم تدريب الطلاب على ثقافة التطوع وتعريفهم عن قرب على فلسفة التكافل الاجتماعى التى كان يحرص عليها الرسول الكريم .

جدير بالذكر، أن مستشفى سعاد كفافى الجامعى التابع لكلية الطب البشرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، احتفل أيضا وعلى طريقته الخاصة بالمولد النبوى الشريف، وذلك بتقديم خدمات طبية ورعاية صحية مجاناً للمرضى غير القادرين الذين كانوا يتلقون العلاج فى عيادات المستشفى المتنوعة .

واللافت للنظر، أن تقديم العلاج مجاناً للمرضى غير القادرين فى مستشفى سعاد كفافى لم يقتصر على الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وإنما هو أسلوب تتبعه المستشفى بشكل دائم، وذلك فى إطار الالتزام بالمسئولية المجتمعية التى تحرص عليها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى مختلف المجالات .


جامعة مصر

المولد النبوى

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