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توقيع الكشف على 700 مواطن بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة سوهاج

الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:29 م
توقيع الكشف على 700 مواطن بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة سوهاج القافلة الطبية بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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نفذت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بسوهاج، أعمال قافلتها الطبية متعددة التخصصات والتى تم تنفيذها بقرية بني عيش دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، فى إطار مبادرة القرى الأكثر إحتياجا للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات، صرحت بذلك الدكتورة لمياء مبارك منسق القوافل الطبية.

وأوضحت أن القافلة عملت على مدار يومين بقرية مزاتا شرق  دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وقامت بتوقيع الكشف الطبى على 700 حالة مرضية تم إحالة بعضها للمستشفيات وزارة الصحة لإجراء العمليات اللازمة لها، وتم إجراء التحليل وتم توقيع الكشف المبكر لضغط والسكر على أكثر من حالة.

وأضافت "لمياء"، أن القافلة شملت تخصصات "باطنة - أنف وأذن - عظام- رمد - جلدية-" أطفال بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعامل لإجراء الأشعة والتحاليل بجميع أنواعها " تحاليل دم وطفيليات .

وأكدت "لمياء"، أن تلك القافلة تأتى تفعيلا لمبادرة "حياة كريمة" وبإشراف الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة  وحرصاً من الوزارة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والقري الأكثر فقرا .

 

 


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