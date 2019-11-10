تقرير معاينة عقار بولاق المتصدع: الحى أمر بترميمه حرصا على حياة الأهالى

كتب سليم على

كشف تقرير اللجنة الهندسية المكلفة بمعاينة عقار 4 بحارة الفرماوي، بشارع درب نصر، التى أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية بإعداده، أن المنزل قديم ومتهالك وأن الحي سبق أن أمر بإخلائه بسبب تصدع جدران المبانى، وإعادة ترميم المبنى حرصًا على حياة الأهالى.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أخلت العقار رقم 4 بحارة الفرماوى من شارع درب نصر، بمنطقة بولاق أبو العلا، من السكان، بسبب وجود تصدعات بجدران المبنى.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغًا من الأهالي، بحارة الفرماوي، مفاده تصدع جدار العقار رقم 4، حيث إنه آيل للسقوط.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبمعاونة رجال الحي، تم إخلاء العقار من السكان، والتحفظ عليه، لحين إجراء ترميم لأساس العقار.