سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تقرير معاينة عقار بولاق المتصدع: الحى أمر بترميمه حرصا على حياة الأهالى

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:29 ص
تقرير معاينة عقار بولاق المتصدع: الحى أمر بترميمه حرصا على حياة الأهالى تصدع عقارات - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير اللجنة الهندسية المكلفة بمعاينة عقار 4 بحارة الفرماوي، بشارع درب نصر، التى أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية بإعداده، أن المنزل قديم ومتهالك وأن الحي سبق أن أمر بإخلائه بسبب تصدع جدران المبانى، وإعادة ترميم المبنى حرصًا على حياة الأهالى.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أخلت العقار رقم 4 بحارة الفرماوى من شارع درب نصر، بمنطقة بولاق أبو العلا، من السكان، بسبب وجود تصدعات بجدران المبنى.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغًا من الأهالي، بحارة الفرماوي، مفاده تصدع جدار العقار رقم 4، حيث إنه آيل للسقوط.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبمعاونة رجال الحي، تم إخلاء العقار من السكان، والتحفظ عليه، لحين إجراء ترميم لأساس العقار.


سقوط عقار

انهيار عقار

بولاق أبو العلا

محكمة جنوب القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب كينيا منافس الفراعنة بتصفيات أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب كينيا منافس الفراعنة بتصفيات أفريقيا

فيديو.. مغربية عن تقبيل يد إيفانكا ترامب: تقليد متوارث عن الأجداد

فيديو.. مغربية عن تقبيل يد إيفانكا ترامب: تقليد متوارث عن الأجداد

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر سيتي

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر سيتي

"ميسى ميسى ميسى.. وحده ميسي".. "العبقرى" يقود برشلونة لاستعادة صدارة الدورى الإسبانى بهاتريك تاريخى.. "البرغوث" يعادل إنجاز رونالدو فى الليجا.. "ملك الركلات الحرة" يتفوق على 5 أندية أوروبية.. وفالفيردى مستمر

"ميسى ميسى ميسى.. وحده ميسي".. "العبقرى" يقود برشلونة لاستعادة صدارة الدورى الإسبانى بهاتريك تاريخى.. "البرغوث" يعادل إنجاز رونالدو فى الليجا.. "ملك الركلات الحرة" يتفوق على 5 أندية أوروبية.. وفالفيردى مستمر

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ميسي "ملك الركلات الحرة" يتفوق على 5 أندية فى أوروبا.. فيديو

ميسي "ملك الركلات الحرة" يتفوق على 5 أندية فى أوروبا.. فيديو

المالية: 63% من الوحدات الحكومية طبقت صرف الحد الأدنى للأجور فى أكتوبر

المالية: 63% من الوحدات الحكومية طبقت صرف الحد الأدنى للأجور فى أكتوبر

استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 فى مصر

استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 فى مصر

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 10-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 10-11-2019

ميسي العبقري يتصدر عناوين صحافة إسبانيا بعد هاتريك سيلتا فيجو.. صور

ميسي العبقري يتصدر عناوين صحافة إسبانيا بعد هاتريك سيلتا فيجو.. صور

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى الأردنى " فجر الشرق 1 "

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى الأردنى " فجر الشرق 1 "

المعارضة التركية تهاجم أردوغان: نخجل من العيش مع رئيس يصم أذنيه عن الفقراء

المعارضة التركية تهاجم أردوغان: نخجل من العيش مع رئيس يصم أذنيه عن الفقراء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة