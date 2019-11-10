تعرف على الكبارى المنفذة على المزلقانات والتقاطعات المروية آخر 5 سنوات

كتب رضا حبيشى

يقدم اليوم السابع فى 4 معلومات كل ما تريد معرفته عن الكبارى المنفذة أعلى المزلقانات والتقاطعات المرورية خلال آخر 5 سنوات لتخفيف الاختناقات المرورية وتقليل الحوادث.

ـ قامت الدولة بإنشاء حوالى 250 كوبرى أعلي مزلقانات السكك الحديدية وتقاطعات الطرق الرئيسية.

ـ تكلفة الكبارى المنفذة أعلى مزلقانات السكة الحديد والتقاطعات المرورية بلغت حوالى 30 مليار جنيه.

ـ هذه الكبارى نفذتها هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ـ أهم الكبارى المنفذة ( سندوب – دمنهور- التوفيقية – قوص – دهشور – فوكة – كباري طريق السويس الصحراوي).