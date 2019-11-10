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تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه بسبب اعتدائه بالضرب على أمه فى عين شمس

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:45 م
تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه بسبب اعتدائه بالضرب على أمه فى عين شمس كلبش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه بسبب اعتدائه بالضرب على والدته.

البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس، إخطارا من المستشفى بوصول "مصطفى م " جثة هامدة إثر طعنة بسكين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليه تشاجر مع والدته فتدخل شقيقه الأكبر ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدى، أحضر على إثرها المتهم سكينا وطعن به المجنى عليه، وتسبب فى قتل شقيقه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.


عين شمس

نيابة عين شمس

عامل يقتل شقيقه

قسم عين شمس

جرائم عائلية جريمة قتل

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