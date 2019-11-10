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بسبب اتهامات أخلاقية.. كواليس إطاحة تميم بـ"رجله المقرب" من رئاسة مركز الصحافة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:00 ص
بسبب اتهامات أخلاقية.. كواليس إطاحة تميم بـ"رجله المقرب" من رئاسة مركز الصحافة تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة

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أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن أمير قطر تميم بن حمد، أطاح بعبدالله العذبة رئيس تحرير جريدة العرب القطرية من رئاسة مجلس إدارة المركز القطرى للصحافة، رغم كونه الرجل المقرب له على مدار السنوات الماضية.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه جاء قرار الإطاحة بعبدالله العذبة والذى تم اتخاذه من جانب تنظيم الحمدين منذ عدة شهور، ضمن عقوبات بحق عبدالله العذبة، بسب الاتهامات الأخلاقية التى طالت الأخير وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتسببت فى فضيحة مدوية.

وأشار موقع قطريليكس، إلى أنه جرى إصدار قرار بتعيين الإعلامى سعد الرميحى رئيسًا لمجلس إدارة المركز القطرى للصحافة بدلًا من عبدالله العذبة الذى تلقى الخبر بالصدمة، حيث شهدت الفترة الماضية مطالب عديدة من مغردين بضرورة الإطاحة بعبدالله العذبة من رئاسة مجلس إدارة المركز القطرى للصحافة إثر الفضيحة الأخلاقية، وهو ما تحقق فى النهاية خوفًا على سمعة تميم بن حمد، الذى دائمًا ما يتحدث العذبة أنه من الشخصيات المقربة له ويضع صورته الشخصية مع الأمير صورة للغلاف الخاص بصفحته الشخصية عبر موقع "تويتر".

ولفت الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن تنظيم الحمدين أطلق الضوء الأخضر للمقرب منه للإشادة بقرار الإطاحة بعبدالله العذبة، وجاء على رأسهم جابر الحرمى، الذي اعتبر أن ذلك القرار يصب فى مصلحة مجلس إدارة المركز القطرى للصحافة، وأن تعيين سعد الرميحى أمر جيد.

واستطرد الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن عبد الله العزبة ينقطع عن الحضور إلى صحيفة العرب التى يرأس تحريرها فى واقعة غريبة قد تكون بداية للإطاحة به من على رأس الصحيفة، كما توقف أيضًا العذبة عن التغريد عبر صفحته بموقع "تويتر" على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة.


قطر

تميم بن حمد

عبد الله العزبه

تنظيم الحمدين

فساد قطر

اخبار

اليوم السابع بلس

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