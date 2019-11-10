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بالأسماء.. تشكيل لجان طرح حق الامتياز الإعلانى لشوارع دسوق وفوه بكفر الشيخ

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:52 م
بالأسماء.. تشكيل لجان طرح حق الامتياز الإعلانى لشوارع دسوق وفوه بكفر الشيخ الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، علي طرح حق الامتياز الاعلاني للشوارع الرئيسية بمديني دسوق وفوه في مزايدة علنية عامة، على أن تشمل كراسة الشروط المواصفات الفنية لكل إعلان.

واشترط المحافظ أن يكون تشكيل اللجان الخاصة بطرح حق الامتياز والانتفاع للإعلانات،من خلال لجنة وضع الشروط والمواصفات الفنية للإعلانات، برئاسة أحمد علي عيسي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق للنظافة والتجميل،أما بمدينة فوه سترأس اللجنة سامي إبراهيم عادل خليفة، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق للنظافة والتجميل.

وتتشكل اللجنة بدسوق برئاسة أحمد علي عيسي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق للنظافة والتجميل ،وعضوية كلاً من، أيسر محمد بكير، مدير العقود والمشتريات بالمحافظة، أحمد عنتر يسن، مدير العقود والمشتريات بالوحدة المحلية، أسماء عبد الحي عدوي، مدير مشروعات الإعلانات بالمحافظة، مريم رجب حسن، مشروع الإعلانات بالمحافظة، حنان هشام عبد الحميد، مهندسة التنسيق الحضاري بالوحدة المحلية، محمد الملاح، ممثل لإدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية، ممثل لإدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

وتشكيل لجنة لوضع السعر الأساسي بدسوق، برئاسة السيد محمود شنكار، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق للاشغالات، وعضوية كلاً من، محمد حمدي غامش، ممثل عن إدارة الحسابات بالوحدة المحلية، علي عبد السميع علي، مسئول متابعة الاعلانات بالمحافظة، مروة فوزي علي، مشروع.

وتشكل لجنة المزاد، برئاسة عبد الرحيم محمد السمحاوي، سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وعضوية كلاً من، علي الطباخ، مدير عام الشئون المالية بالمحافظة، حسن عبد المقصود الطراوي، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، شيماء محمد الششتاوي، مشروع الاعلانات بالمحافظة، إسماعيل فاروق البيسي، مسئول قسم الاعلانات بالوحدة المحلية، ممثل لإدارة الحسابات بالمحافظة، علي أن ينضم للجنة المحاسب ممثل وزارة المالية.

أما بمدينة فوه يترأسها سامي إبراهيم عادل خليفة، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق للنظافة والتجميل، وعضوية كلاً من، ايسر محمد بكير، مدير العقود والمشتريات بالمحافظة، محمد يونس خليفة، مدير العقود والمشتريات بالوحدة المحلية، شيماء محمد الششتاوي، وكيل مشروع الاعلانات بالمحافظة، محمد مختار السماحي، مشروع الاعلانات بالمحافظة، نيرة مرشدي ختامي، مهندسة التنسيق الحضاري بالوحدة المحلية، إبراهيم ذكي عطا الله، ممثل لإدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية، ممثل لإدارة التفتيش المالي والاداري بالمحافظة.

وتشكل لجنة لوضع السعر الاساسي، برئاسة عبد الحكيم عبد النبي العباسي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة للاشغالات، وعضوية كلاً من، متولي خليفة، ممثل عن إدارة الحسابات بالوحدة المحلية، أسماء عبد الحي عدوي، مدير مشروع الاعلانات بالمحافظة، مريم رجب حسن، مشروع الاعلانات بالمحافظة، امين عبد الحميد شريف، مسئول الاعلانات بمركز ومدينة فوة، ممثل لإدارة الشئون المالية بالمحافظة، ممثل لإدارة التفتيش المالي و الاداري بالمحافظة.

وتشكيل لجنة المزاد، برئاسة سعيد محمود أبو عالية سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة، وعضوية كلاً من، علي الطباخ، مدير عام الشئون المالية بالمحافظة، أشرف صادق خطاب، مدير الادارة الهندسية بالوحدة المحلية، علي عبد السميع علي، مشروع الإعلانات بالمحافظة، مروة فوزي علي، مسئول متابعة الاعلانات بالمحافظة، ممثل لإدارة الشئون المالية بالمحافظة، حمدي محمد البندي، مدير قسم الاعلانات بالوحدة المحلية، ممثل لإدارة الحسابات بالمحافظة ،وتتم متابعة كافة أعمال المزاد واللجان بمعرفة السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، و مدير عام الإدارة العامة للإيرادات والمشرف علي مشروع الاعلانات.

 


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