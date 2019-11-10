اليوم.. فتح باب القبول والتسجيل في الكلية التقنية بمكة المكرمة

كتب محمد جمال

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة, فتح باب القبول والتسجيل فى أقسام الكلية لخريجى الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة ابتداء من الغد وحتى23 من الشهر الجاري, وذلك عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقنى والمهنــي، (www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبى الثانى للعام ١٤٤١/١٤٤٠هـ حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية

وأوضح مدير القبول والتسجيل هانى العبادي, أن القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب – تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية – تخصص ميكانيكا سيارات وقسم التقنية الكهربائية – تخصص قوى كهربائية وقسم التقنية الإدارية – تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق وقسم تقنية السياحة والفندقة - تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة.

وأهاب مدير القبول بجميع الراغبين الالتحاق بتخصصات الكلية بتحرى الدقة فى إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.