"الله ينور يا بطل".. رمايات صاروخية لقوات الدفاع الجوى المصرى تبهر "الروس"

كتب زكى القاضى

أظهر فيديو نشره الموقع الرسمى للقوات المسلحة المصرية، بعض نماذج الرماية الصاروخية للتدريب المشترك " سهم الصداقة 1"، والذى تنفذه عناصر قوات الدفاع الجوى المصرى، والروسى من مختلف الأسلحة والتخصصات، والمدفعية المضادة للطائرات، حيث تمكنت القوات من إصابة أهدافها بدقة وكفاءة عالية، أظهرت مدى ما وصلت إليه القوات من تجانس وتوافق، عكس القدرات القتالية العالية التى تتمتع بها تلك القوات.

كانت فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك " سهم الصداقة - 1"، قد اختتمت فى مصر، بعد أن نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوى المصرى والروسى للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوى.