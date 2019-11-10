السكرتير العام للسويس يتفقد المركز الاستكشافى وتطوير حدائق الكورنيش القديم

السويس - السيد فلاح

تفقد اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس اليوم، أعمال التطوير والخدمات والمرافق والنظافة على مستوى الأحياء، بدأها بمنطقة كورنيش السويس القديم تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس لمتابعة أخر الأعمال والتطوير والإنارة والتجميل بشارع بورسعيد وحديقة المدفع استعدادًا لافتتاحها لتكون متنفسًا جديدًا لأهالى السويس بجانب حديقة السوايسة 2 بشارع بورسعيد بحى السويس لتصبح منطقة الخور وكورنيش السويس مسطحا أخضر وشكل جمالى يليق بشعب السويس.

كما تفقد السكرتير العام لمحافظة السويس، يرافقه سلمى الشاعر، مدير عام التربية والتعليم بالسويس مركز السويس الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا لمتابعة أعمال التجهيز واستكمال الأدوات والاحتياجات للقاعات والمعامل والاقسام المختلفة بالمركز، بالإضافة إلى أعمال تجميل وتنسيق المنطقة المحيطة بالمركز تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة القادمة.

كما تابع أعمال تمهيد وأزدواج طريق الخدمة بداية من 24 اكتوبر وحتى الموقف الجديد وأول مدينة السلام 1بحى فيصل، وتفقد أعمال الزراعة والمسطحات الخضراء والتجميل والأرصفة التى يقوم بها جهاز الحدائق والتجميل بطول 2كيلو مترومتوسط عرض 30 متراً تبدأ من امام المسجد الكبيرعلى بن ابى طالب وتنتهى عند اخر مساكن مدينة السلام 1 بحى فيصل على طريق مصر السويس، وتابع السكرتير العام أعمال الإنارة العامة التى يتم تدعيمها على الطريق بداية من الكوبرى وحتى اخر مدينة السلام.

وتابع اللواء طارق عبد العظيم، أعمال النظافة والصيانة الدورية التى تتم بميدان فكرى زاهر أمام شركات البترول، مشددًا على الصيانة والنظافة المستمرة للحدائق بالمنطقة.

رافق السكرتير العام فى الجولة كلا من الجولة المهندس عبد الصمد أحمد، مدير عام الإسكان والمهندسة فاتن إبراهيم، رئيس حى فيصل وشعبان حمدان، مدير جهاز التجميل والزراعة ومحمد فتحي، مدير فريق الطوارئ بجهاز النظافة وأمل إبراهيم، سكرتير حى السويس.



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