سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السفير التشيكى يزور مركزى الفرافرة الداخلة غدا الاثنين لدعم مرضى السرطان

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:36 م
السفير التشيكى يزور مركزى الفرافرة الداخلة غدا الاثنين لدعم مرضى السرطان واحة الداخلة - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يزور جان فوليك، السفير التشيكى بمصر، صباح غٍد الاثنين، ولمدة يومين واحتى الفرافرة والداخلة فى محافظة الوادى الجديد

أكد المهندس محمد محمود يوسف، مدير جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان بمركز الداخلة بالوادى الجديد، أن السفير التشيكى بمصر سيزور مركز الفرافرة، فى رحلة سياحية لزيارة أهم المعالم الأثرية السياحية بالمركز غدًا الاثنين، على أن يزور مركز الداخلة صباح الثلاثاء المقبل

وأضاف محمد، أن زيارته لمقر جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان بمركز الداخلة، بهدف متابعة المشروعات التى تنفذها الجمعية بدعم من السفارة، مع تقديم منحة جديدة  للجمعية فى مجال المشروعات الحرفية

ولفت إلى أن الزيارة لمقر الجمعية لمتابعة تشغيل جهاز دلالات الأورام والذى دعمت السفارة به الجمعية بملغ 600 ألف جنيه، خلال الفترة الأخيرة وهو أول جهاز على مستوى المحافظة لتحاليل الأورام، بينما دعمت السفارة الجمعية على مدار العامين الماضيين بجهاز " إيكو" ومنحة تقدر بـ100 ألف جنيه للمشروعات الحرفية التى تنفذها الجمعية.

 

 

 


الوادى الجديد

السفير التشيكى بالقاهرة

جمعية مرضى السرطان بالداخله

الفرافرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكلوى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكلوى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

سونج لسوبر كورة: بحب هزار المصريين وليفربول أفضل لصلاح من الريال وبرشلونة

سونج لسوبر كورة: بحب هزار المصريين وليفربول أفضل لصلاح من الريال وبرشلونة

شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

شوقى غريب يرفع راية التحدى قبل مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا.. مدرب الفراعنة: درسنا المنافس جيداً.. وقادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.. ويناشد الجماهير: "احضروا ولن نخذلكم"

البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر

البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر

جيمي كارتر يبوح بأسرار عن معركته مع سرطان الجلد "الميلانوما"

جيمي كارتر يبوح بأسرار عن معركته مع سرطان الجلد "الميلانوما"

الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها

الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ازاى تتجنب التعرض لـ"ماس كهربائي" بمنزلك.. تعرف على الخطوات × 12 معلومة

ازاى تتجنب التعرض لـ"ماس كهربائي" بمنزلك.. تعرف على الخطوات × 12 معلومة

سونج أسطورة الكاميرون يداعب المصريين عبر سوبر كورة: "اسمى سونج زيدان"

سونج أسطورة الكاميرون يداعب المصريين عبر سوبر كورة: "اسمى سونج زيدان"

هيئة الرقابة على الصادرات: "جنوط هيونداى إلنترا HD" غير مطابقة للمواصفات

هيئة الرقابة على الصادرات: "جنوط هيونداى إلنترا HD" غير مطابقة للمواصفات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة