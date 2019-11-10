السفير التشيكى يزور مركزى الفرافرة الداخلة غدا الاثنين لدعم مرضى السرطان

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

يزور جان فوليك، السفير التشيكى بمصر، صباح غٍد الاثنين، ولمدة يومين واحتى الفرافرة والداخلة فى محافظة الوادى الجديد.

أكد المهندس محمد محمود يوسف، مدير جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان بمركز الداخلة بالوادى الجديد، أن السفير التشيكى بمصر سيزور مركز الفرافرة، فى رحلة سياحية لزيارة أهم المعالم الأثرية السياحية بالمركز غدًا الاثنين، على أن يزور مركز الداخلة صباح الثلاثاء المقبل.

وأضاف محمد، أن زيارته لمقر جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان بمركز الداخلة، بهدف متابعة المشروعات التى تنفذها الجمعية بدعم من السفارة، مع تقديم منحة جديدة للجمعية فى مجال المشروعات الحرفية.

ولفت إلى أن الزيارة لمقر الجمعية لمتابعة تشغيل جهاز دلالات الأورام والذى دعمت السفارة به الجمعية بملغ 600 ألف جنيه، خلال الفترة الأخيرة وهو أول جهاز على مستوى المحافظة لتحاليل الأورام، بينما دعمت السفارة الجمعية على مدار العامين الماضيين بجهاز " إيكو" ومنحة تقدر بـ100 ألف جنيه للمشروعات الحرفية التى تنفذها الجمعية.