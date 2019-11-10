الداخلية الإسبانية: تراجع واضح فى الإقبال على التصويت فى الانتخابات العامة

(أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، تراجع نسبة الإقبال على المشاركة فى التصويت بالانتخابات العامة التى جرت اليوم فى إسبانيا.

وذكرت الداخلية الإسبانية، فى بيان أصدرته اليوم، أن نسبة المشاركة فى التصويت تقل بنسبة 6% عن مثيلتها التى جرت فى شهر أبريل الماضى، وحصل خلالها الحزب الاشتراكى بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، على أغلب الأصوات، ولكنه لم يحصل على الـ 51 % اللازمة لكى يتأهل لتشكيل الحكومة الإسبانية.

وأشار البيان إلى أن 56.86% من الناخبين أدلوا بأصواتهم حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت إسبانيا، فى حين أدلى 60.74% من الناخبين فى الانتخابات الأخيرة التى جرت فى 28 أبريل الماضى.

ويرى المراقبون أن تراجع الإقبال على الانتخابات العامة فى إسبانيا، كان متوقعا لعدة عوامل من أبرزها تكرار إجراء الانتخابات دون جدوى أربع مرات منذ عام 2015، فضلا عن البرد القارص والأمطار الغزيرة التى شهدتها إسبانيا اليوم.