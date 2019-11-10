"الجوكر" آخر تقاليع الإخوان الإرهابية للتحريض ضد الدولة عبر فيديوهات مشبوهة

كتب محمود العمرى

تسعى جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال كتائبها ولجانها الإخوان، إلى إعادة إنتاج فيديوهات محرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وترويجها عبر قنواتهم الإرهابية التى تبث من تركيا، وذلك باستخدام هذه المواد الإعلامية للتحريض ضد الدولة المصرية وتشويه الإنجازات، والتى كان آخرها إعداد فيديوهات "الجوكر المصرى" عبر صفحات الجماعة الإرهابية.



الإخوانى تامر جمال

وتأتى خطة الإخوان الإرهابية استمرارا للنهج الذى تسير عليه، واستخدام الفيديوهات والصور، وغيرها من أدواتها التحريضية، لتشويه صورة الدولة المصرية، ومن ضمن التقاليع الإخوانية الأخيرة، هى إعادة إنتاج فيديوهات "عطوة كنانة" التى يقدمها الإخوانى تامر جمال، فى تركيا، وذلك عبر فيديوهات جديدة بعنوان "الجوكر المصرى" وهى فيديوهات تحرض على العنف وتشويه صورة الدولة، ويتم تدوالها عبر صفحات الإخوان الإرهابية والقنوات الإرهابية فى تركيا.