"الجوكر" آخر تقاليع الإخوان الإرهابية للتحريض ضد الدولة عبر فيديوهات مشبوهة

تسعى جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال كتائبها ولجانها الإخوان، إلى إعادة إنتاج فيديوهات محرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وترويجها عبر قنواتهم الإرهابية التى تبث من تركيا، وذلك باستخدام هذه المواد الإعلامية للتحريض ضد الدولة المصرية وتشويه الإنجازات، والتى كان آخرها إعداد فيديوهات "الجوكر المصرى" عبر صفحات الجماعة الإرهابية.
الإخوانى تامر جمال
وتأتى خطة الإخوان الإرهابية استمرارا للنهج الذى تسير عليه، واستخدام الفيديوهات والصور، وغيرها من أدواتها التحريضية، لتشويه صورة الدولة المصرية، ومن ضمن التقاليع الإخوانية الأخيرة، هى إعادة إنتاج فيديوهات "عطوة كنانة" التى يقدمها الإخوانى تامر جمال، فى تركيا، وذلك عبر فيديوهات جديدة بعنوان "الجوكر المصرى" وهى فيديوهات تحرض على العنف وتشويه صورة الدولة، ويتم تدوالها عبر صفحات الإخوان الإرهابية والقنوات الإرهابية فى تركيا.
الإخوانى تامر جمال وشخصية عطوة كنانة
وفى هذا الصدد قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، إن الإخوان تعمل على إعادة إنتاج الفيديوهات والشخصيات الإخوانية التى ترى هى أن لهم تفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لترويج الفيديوهات، ومحاولة إيصالها للمواطنين، مؤكدًا أنه على الشباب أن يحذر مما تقوم به الجماعة، وكتائبها الإلكترونية باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى كسلاح لها، لترويج الأكاذيب عليها والادعاءات، وهدفها التحريض وتشويه الدولة المصرية وإنجازاتها.
وأضاف الإخوانى السابق، أن الفترة المقبلة، ستقوم كتائب الإخوان بإنتاج العديد من الفيديوهات من خلال الكتائب التى تعمل معها، والهدف سيكون هو استهداف الدولة المصرية، وخاصة بعد فشلها فى كل الفعاليات التى كانت تسعى لها لهدم الدولة المصرية.
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