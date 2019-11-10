البدء فى إصلاح خط مياه ميدان الثقافة بسوهاج

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج إصلاح خط مياه قطر 16 بوصة والذى تعرض للكسر أثناء أعمال تنفيذ كوبرى الثقافة، صرح بذلك اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مشيرا إلى أنه تم إغلاق المياه عن مناطق ميدان الثقافة والتحرير وشارع أسيوط سوهاج وجارى الإصلاح وإعادة ضخ المياه للمواطنين.
وأنتقل اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج ورئيس حى شرق ونائب رئيس شركة مياه الشرب وعدد من مسئولى الشركة إلى مكان خط المياه الذى تعرض للكسر.
يذكر أن ميدان الثقافة أكبر ميادين محافظة سوهاج شهد قبل قليل حدوث كسر بأحد خطوط المياه بالميدان الأمر الذى تسبب في تراكات كبيرة للمياه بالشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية المحيطة بالميدان وأرتفع منسوب المياه ببعض المناطق إلى 10 سم تقريبا.
ومن جانبها، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج بالدفع بعدد من سيارات الشفط الخاصة بالمياه ومن جانبها قامت الجهات المختصة بتحويل المسار المرورى للسيارات بالميدان تمهيدا لأعمال السيطرة على مكان الإنفجار لخط المياه.
يذكر أن الميدان يشهد حاليا بداية الأعمال الإنشائية الخاصة بكويرى الثقافة العلوى والذى يخدم الحركة المرورية ويمنع التكدس عقب الإنتهاء منه.
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