اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الأحد، منها سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى، وإلزام جهاز حماية المستهلك الشركات بصيانة الأجهزة أثناء الإجازات والعطلات الرسمية، وتوقعات عن حالة الأرصاد غدا الاثنين.





جهاز حماية المستهلك يلزم الشركات بصيانة الأجهزة أثناء الإجازات والعطلات الرسمية





وزارة الإسكان تحدد غدا الاثنين لبدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى





الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بالقوات المسلحة

وزير الداخلية يمنح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف





مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية





مقتل شخص فى إطلاق نار وانفجار قنبلة فى أحد ميادين مدينة مالمو بالسويد





العاهل الأردنى يعلن انتهاء العمل بملحقى الباقورة والغمر مع إسرائيل





البحوث الفلكية: غدا عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر





الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة





شوقى غريب عن مواجهة مصر وغانا فى أمم أفريقيا: قادرون على إسقاط "البلاك ستارز" ومواصلة رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو