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إزالة 291 حالة إشغال متنوعة وتحرير 12 محضر فى حملة مكبرة بالواسطى ببنى سويف

الأحد، 10 نوفمبر 2019 05:36 م
إزالة 291 حالة إشغال متنوعة وتحرير 12 محضر فى حملة مكبرة بالواسطى ببنى سويف إزالة التعديات بمدينة الواسطى
بنى سويف - هانى فتحى

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف حملة إشغالات مكبرة برئاسة عادل ضيف الله رئيس المدينة واللواء شريف الجمل مساعد مدير الأمن ، والعميد طه درباشي مأمور المركز، والمقدم هيثم عباس بشرطة المرافق ، حمادة راضي نائب رئيس المدينة ،ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع  291 حالة إشغال متنوعة، وشملت إزالة 76 تاندة، و83 رصيف عشوائي ،و43 لافتة ويافطات مخالفة،و39 تعدي علي الأرصفة وباعة جائلين،و 3 أكشاك مخالف صادر لها قرارات إزالة ،و20 بروز مخالف،وإزالة عدد27 حالة آخرى،فيما تم تحرير عدد12محضر بيئة. 

من جانبه، شدد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف ، على استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

 

 

 

 

 
 
 
 

بنى سويف

حملة اشغالات

مركز الواسطى

إزالة تعديات

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