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إزالة القمامة ومخلفات المبانى والتعديات بالغردقة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:12 م
إزالة القمامة ومخلفات المبانى والتعديات بالغردقة رفع القمامة من شوارع البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قام مشرفى حى شمال الغردقة، بتلافى الملاحظات الخاصة بالنظافة والكهرباء وإزالة القمامة والتعديلات على أرض الدولة فى منطقة الأمل ومبارك 11 و 12 بمدينة الغردقة، ذلك فى إطار حملة النظافة الشاملة وإزالة القمامة وتغطية كابلات الكهرباء التى يقوم بها مدينة الغردقة

من جانبها طالبت نائب محافظ البحر الأحمر، سؤمولى شركة النظافة فى الغردقة بالاهتمام بنظافة الشوارع الجانبية والشواطئ العامة وعدم اقتصار عمليات النظافة على الشوارع الرئيسية .

كما أكدت عطية على ضرورة العمل المستمر طوال الـ 24 ساعة يومياً، حتى لا تتكدس القمامة بالصناديق بتمجيع القمامة وخارجها ، مشيرةً إلى أن النظافة عنوان أساسى للتحضر وتقدم أى بلد، كما أن لها تأثيرا مباشرا على حركة المرور وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن .

إزالة القمامة ومخلفات المبانى بالبحر الأحمر (1)
إزالة القمامة ومخلفات المبانى بالبحر الأحمر 

 

إزالة القمامة ومخلفات المبانى بالبحر الأحمر (2)
إزالة القمامة ومخلفات المبانى بالبحر الأحمر

 

إزالة القمامة ومخلفات المبانى بالبحر الأحمر (3)
إزالة القمامة ومخلفات المبانى بالبحر الأحمر 

 

إزالة القمامة ومخلفات المبانى بالبحر الأحمر (4)
إزالة القمامة ومخلفات المبانى بالبحر الأحمر 
 
إزالة القمامة ومخلفات المبانى بالبحر الأحمر (5)
إزالة القمامة ومخلفات المبانى بالبحر الأحمر

 


البحرالاحمر

الغردقة

حملات النظافة بالغردقة

مجلس مدينة الغردقة

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