أهالى المنوفية يشيعون جثامين 4 أشخاص سقطوا فى بالوعة صرف صحى

وأكد الأهالى أن سبب تلك الحادثة هو سقوط أحد الضحايا أثناء محاولته تسليك بالوعة صرف صحى بالقرية، وحال محاولة الآخرين إنقاذه سقط 5 أشخاص آخرين ونتج عن ذلك مصرع 4 أشخاص وإصابة شخصان منهم وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى تلا العام ،ومنها تم نقل أحد المصابين إلى المستشفى العسكرى ،وبقاء الآخر فى العناية المركزة بمستشفى تلا العام .

وخيم الحزن على أهالى قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وتوافد العشرات من أهالى قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية ،على مستشفى تلا العام وذلك لاستلام جثث ذويهم وسط حالة من الحزن والأسى .

وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



تشييع الجثامين



المئات من الأهالى خلال تشييع جثامين الضحايا



تشييع جثامين 4 أشخاص سقطوا فى بالوعة صرف صحى

الأهالى أثناء تشييه جثث ذويهم