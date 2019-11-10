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أهالى المنوفية يشيعون جثامين 4 أشخاص سقطوا فى بالوعة صرف صحى

الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:18 م
أهالى المنوفية يشيعون جثامين 4 أشخاص سقطوا فى بالوعة صرف صحى تشييع جثامين ضحايا بالوعة الصرف الصحى
المنوفية -محمد فتحى

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فى مشهد جنائزى مهيب، شيع المئات من أهالى  قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، جثامين 4 أشخاص لقوا مصرعهم حال محاولتهم إنقاذ عامل وهم  "رضا كرم عماد 30 عاما، هانى الجمل الافرع 32 عاما، محمد عبده خطاب 41 عاما محمد عيد البيومي 37 عاما، وذلك تصريح النيابة العامة بالدفن وسط حزن كبير من أهالى القرية والقرى المجاورة .

وأكد الأهالى أن سبب تلك الحادثة هو سقوط أحد الضحايا أثناء محاولته تسليك بالوعة صرف صحى بالقرية، وحال محاولة الآخرين إنقاذه سقط 5 أشخاص آخرين ونتج عن ذلك مصرع 4 أشخاص وإصابة شخصان منهم وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى تلا العام ،ومنها تم نقل أحد المصابين إلى المستشفى العسكرى ،وبقاء الآخر فى العناية المركزة بمستشفى تلا العام .

وخيم  الحزن على أهالى قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وتوافد العشرات من أهالى قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية ،على مستشفى تلا العام وذلك لاستلام جثث ذويهم وسط حالة من الحزن والأسى .

وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تشييع جثامين أشخاص سقطوا فى بالوعة صرف صحى (1)
تشييع الجثامين 
تشييع جثامين أشخاص سقطوا فى بالوعة صرف صحى (2)
المئات من الأهالى خلال تشييع جثامين الضحايا
تشييع جثامين أشخاص سقطوا فى بالوعة صرف صحى (3)
تشييع جثامين 4 أشخاص سقطوا فى بالوعة صرف صحى
تشييع جثامين أشخاص سقطوا فى بالوعة صرف صحى (4)
الأهالى أثناء تشييه جثث ذويهم
تشييع جثامين أشخاص سقطوا فى بالوعة صرف صحى (5)
 
 
تشييع جثامين 4 أشخاص سقطوا فى بالوعة صرف صحى 

 


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