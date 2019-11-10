أمطار متوسطة وغزيرة تضرب مناطق متفرقة فى الإمارات

كتب محمد جمال

هطلت، أمس، أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق متفرقة على الإمارات، مصحوبة برياح قوية مثيرة للغبار والأتربة، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

إلى ذلك، هطلت، أمس، أمطار على مناطق متفرقة فى إماره الفجيرة ومدن الساحل الشرقي، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة برياح قوية ونشطة مثيرة للغبار والأتربة.

وشهدت مدينة خورفكان أمطاراً غزيرة أدت إلى جريان السيول واندفاعها فى المنحدرات الجبلية وانتعاش الأجواء وانخفاض درجات الحرارة. وطالبت الجهات الأمنية بالمنطقة الجميع بتوخى الحيطة والحذر أثناء تقلبات الطقس وهبوب الرياح الشديدة، نظراً إلى تدنى مستوى الرؤية، والابتعاد عن مجارى الأودية والسدود وعدم ارتياد البحر، إلى جانب القيادة بحذر للحفاظ على سلامتهم.