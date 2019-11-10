سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 04:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمطار متوسطة وغزيرة تضرب مناطق متفرقة فى الإمارات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 04:00 ص
أمطار متوسطة وغزيرة تضرب مناطق متفرقة فى الإمارات أمطار على رأس الخيمة
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هطلت، أمس، أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق متفرقة على الإمارات، مصحوبة برياح قوية مثيرة للغبار والأتربة، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

 

إلى ذلك، هطلت، أمس، أمطار على مناطق متفرقة فى إماره الفجيرة ومدن الساحل الشرقي، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة برياح قوية ونشطة مثيرة للغبار والأتربة.

 

وشهدت مدينة خورفكان أمطاراً غزيرة أدت إلى جريان السيول واندفاعها فى المنحدرات الجبلية وانتعاش الأجواء وانخفاض درجات الحرارة. وطالبت الجهات الأمنية بالمنطقة الجميع بتوخى الحيطة والحذر أثناء تقلبات الطقس وهبوب الرياح الشديدة، نظراً إلى تدنى مستوى الرؤية، والابتعاد عن مجارى الأودية والسدود وعدم ارتياد البحر، إلى جانب القيادة بحذر للحفاظ على سلامتهم.


رأس الخيمة

الإمارات

أمطار

طقس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على ما نفذته الدولة لتطوير شبكة الطرق القائمة آخر 5 سنوات

تعرف على ما نفذته الدولة لتطوير شبكة الطرق القائمة آخر 5 سنوات

عطلة قدامى المحاربين وراء اقتراب فيلم Midway من تصدر شباك التذاكر

عطلة قدامى المحاربين وراء اقتراب فيلم Midway من تصدر شباك التذاكر

بعد تشكيلها بدور الانعقاد الخامس.. تعرف على اختصاصات لجنة القيم بمجلس النواب

بعد تشكيلها بدور الانعقاد الخامس.. تعرف على اختصاصات لجنة القيم بمجلس النواب

رئيس الغرفة التجارية بالغربية: ساهمنا فى خفض أسعار 14 سلعة بنسبة 30%

رئيس الغرفة التجارية بالغربية: ساهمنا فى خفض أسعار 14 سلعة بنسبة 30%

"من الضلمة إلى النور".. قصة "ربيعة" من الأمية للحصول على الدبلوم

"من الضلمة إلى النور".. قصة "ربيعة" من الأمية للحصول على الدبلوم

صاحب معاش أو مؤمن عليك.. إزاى تعرف بيانات الاشتراك التأمينى؟

صاحب معاش أو مؤمن عليك.. إزاى تعرف بيانات الاشتراك التأمينى؟

مشاهير تخرجوا من "زراعة الإسكندرية".. أبرزهم محمود عبدالعزيز وسمير غانم

مشاهير تخرجوا من "زراعة الإسكندرية".. أبرزهم محمود عبدالعزيز وسمير غانم

نص عليها القانون.. اعرف الحقوق الصحية للطفل منذ ولادته

نص عليها القانون.. اعرف الحقوق الصحية للطفل منذ ولادته

بسبب اتهامات أخلاقية.. كواليس إطاحة تميم بـ"رجله المقرب" من رئاسة مركز الصحافة

بسبب اتهامات أخلاقية.. كواليس إطاحة تميم بـ"رجله المقرب" من رئاسة مركز الصحافة

بعد موافقة البرلمان.. 5 معلومات عن المتحف القومى للحضارة المصرية وهدفه

بعد موافقة البرلمان.. 5 معلومات عن المتحف القومى للحضارة المصرية وهدفه

الشبورة المائية شبح يهدد حياتك على الطريق.. اعرف طرق الحماية

الشبورة المائية شبح يهدد حياتك على الطريق.. اعرف طرق الحماية

"لو هاكر هتتبهدل".. الحبس والغرامة عقوبة اختراق الحسابات والمواقع الشخصية

"لو هاكر هتتبهدل".. الحبس والغرامة عقوبة اختراق الحسابات والمواقع الشخصية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة