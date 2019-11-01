تربية الحيوانات الأليفة تخفض ضغط الدم وتنظم الكوليسترول.. بشروط

كتبت هند عادل

تربية الحيوانات الأليفة فى المنزل قد تحمل العديد من الفوائد والأضرار الصحية، فمتلاك حيوان أليف يمكنك من زيادة فرص التمارين، والخروج ، والتواصل الاجتماعي. ويمكن أن يؤدي المشي المنتظم أو اللعب مع الحيوانات الأليفة إلى خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ومستويات الدهون الثلاثية، كما يمكن أن تساعد الحيوانات الأليفة في إدارة الشعور بالوحدة والاكتئاب .

ووفقا لتقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، أظهرت الدراسات أن الرابطة بين الناس والحيوانات الأليفة يمكن أن تزيد من اللياقة البدنية ، وانخفاض الضغط ، وتحقيق السعادة لأصحابها.

بعض الفوائد الصحية لوجود حيوان أليف تشمل:

انخفاض ضغط الدم.

انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم.

انخفاض مستويات الدهون الثلاثية.

انخفاض مشاعر الوحدة.

زيادة فرص ممارسة الرياضة والأنشطة الخارجية.

زيادة فرص التنشئة الاجتماعية .

ومع ذلك ، يمكن أن تحمل الحيوانات الأليفة في بعض الأحيان الجراثيم الضارة، فالأمراض التي يصاب بها الناس من الحيوانات تسمى الأمراض الحيوانية المنشأ .

وفيما يلي بعض النصائح لمساعدتك وعائلتك على البقاء بصحة جيدة أثناء الاستمتاع بالحيوانات الأليفة.

قبل اقتناء حيوان أليف جديد ، تأكد من أنه هو المناسب لك ولعائلتك، واسأل نفسك هذه الأسئلة قبل الحصول على حيوان أليف:

كم من الوقت سوف يعيش هذا الحيوان؟

ماذا تأكل الحيوانات الأليفة؟

كم التمارين التي يحتاجها الحيوان الأليف؟

ما حجمها؟

كم ستكون تكلفة الرعاية البيطرية؟

هل لدي ما يكفي من الوقت لرعاية الحيوانات الأليفة وتنظيفها بشكل صحيح؟

ما نوع التمرين الذي يحتاجه هذا الحيوان؟

هل هناك أطفال صغار ، أو كبار السن ، أو أشخاص يعانون من ضعف في الجهاز المناعي يهتمون بالحيوانات الأليفة أو يكونون حولها؟.

فالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وما فوق، والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي ، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض بين الحيوانات والأشخاص (المعروف أيضًا باسم الأمراض الحيوانية المنشأ). والنساء الحوامل أيضًا معرضات لخطر أعلى لبعض الأمراض المرتبطة بالحيوان.