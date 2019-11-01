الأمن اللبنانى: رسائل نصية مفبركة تتهم مواطنين بالإساءة لرئيس الجمهورية

أ ش أ

أكد الأمن اللبنانى أن الرسائل النصية التى يتلقاها مواطنون لبنانيون عبر هواتفهم المحمولة، متضمنة اتهامهم بارتكاب جريمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، هى رسائل مفبركة وغير صحيحة على وجه الإطلاق.

وذكر جهاز قوى الأمن الداخلى ، فى بيان مساء اليوم ، أنه تلقى ما يفيد إرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف، على أنها مرسلة من قوى الأمن الداخلي، وأنها تتضمن فى نصها "أنت متهم بجرم الإساءة إلى فخامة رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم التواصل معك قريبا".

وأشار الجهاز إلى أن هذه الرسالة غير صحيحة، ولم تصدر عن قوى الأمن الداخلي، وأنه يجرى حاليا التحقيق لمعرفة مصدر هذه الشائعة.