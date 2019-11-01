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أكل الفاكهة قبل النوم مباشرة يسبب الأرق.. اعرف السبب

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 11:00 م
أكل الفاكهة قبل النوم مباشرة يسبب الأرق.. اعرف السبب تناول الفاكهة - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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يسعى معظم الناس لتناول أطعمة سكرية وذات مذاق مميز خاصة أثناء الليل، لذا قد يلجأ البعض لتناول الفاكهة كبديل صحى للحلويات، حيث إن الفواكه صحية ومغذية وكذلك تحتوى على السكريات الطبيعية، فى هذا التقرير نتعرف على هل من الجيد تناول الفاكهة فى الليل أم لا. 

الفاكهة
تناول الفاكهة قبل النوم

افصل بين وقت تناول آخر وجبة فى اليوم وأكل الفاكهة

وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا" يجب أن يكون هناك فجوة أو وقت  بين تناول الوجبة فى العشاء وأكل الفواكه، لأن كليهما له تأثيرات مختلفة على الجهاز الهضمي.

وتنصح الأبحاث العلمية بضرورة تناول آخر وجبة طعام قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات على الأقل، حيث أنه إذا تم جمعها معاً، فإن جسمنا يهضم أولاً الفواكه ثم بعد ذلك الوجبة، وهذا سيؤدي إلى عسر الهضم ولن يتمكن الجسم من امتصاص جميع العناصر الغذائية من الوجبة.

فواكه
الفواكه

تناول الفاكهة قبل النوم مباشرة يسبب الأرق
 

وعلى الرغم من أن بعض الناس يعتقدون أن تناول الفاكهة قبل الذهاب للنوم مباشرةً سيحفز على النوم، لكن الأمر عكس ذلك تماماً، حيث تقوم الفواكه بإطلاق السكر في الجسم، مما سيؤدي إلى زيادة الطاقة لديك وستواجه صعوبة في النوم.

يجب أن تتناول الفاكهة بعد 30 دقيقة على الأقل من تناول الوجبة فى أى وقت أثناء اليوم سواء ليلاً أو نهاراَ.

لا تأكل طبقًا ممتلئًا بالفواكه في الليل، يمكنك فقط تناول شريحة من الفاكهة منخفضة السكر والألياف مثل البطيخ والكمثرى أو الكيوي ولا تنام مباشرة بعد تناول الفواكه.

من المهم الحفاظ على الفجوة بين توقيت الوجبة وتوقيت الفاكهة، إذا كان ذلك ممكنًا، حاولي تناول الفواكه في وقت مبكر من المساء قبل العشاء، بهذه الطريقة سيكون الجهاز الهضمي قادرًا على هضم الطعام بشكل صحيح.

 


اكل الفاكهة

فوائد الفاكهة

تناول الفاكهة فى الليل

فوائد الفواكه

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