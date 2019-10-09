4 علامات تشير إلى إصابتك بنقص الكالسيوم.. منها التعب المستمر

كتبت فاطمة خليل

الكالسيوم ضروري لصحة العظام والأسنان، لكن هل تعلم أنه مهم أيضاً للكبار مثل الأطفال، فالكالسيوم أمر حيوي لتحسين وظيفة العضلات وصحة العظام، وهناك علامات تدل على إصابتك بنقص الكالسيوم، وفقاً لموقع "Doctor".

علامات نقص الكالسيوم

تشعر بالتعب والإرهاق المستمر



الشعور بالتعب المستمر قد يكون من أعراض نقص الكالسيوم، وقد يكون نقص الكالسيوم أحد الأسباب التي تجعل النساء الحوامل يشعرن بالإرهاق والتعب المستمر، إذا لم يحصل الطفل على ما يكفي فسيأخذ الكالسيوم من مخزون الأم.

لا تستطيع بناء كتلة العضلات بسهولة



إذا كنت تحاول بناء العضلات، قاوم الرغبة في التخلص من منتجات الألبان من نظامك الغذائي، حيث أن الكالسيوم، الموجود في منتجات الألبان مثل الحليب والجبن، ضروري لوظيفة العضلات الطبيعية، بما في ذلك نبضات القلب.

كلما زاد حجم العضلات لديك كلما زادت حرق جسمك للدهون، إذا كنت لا تستهلك كمية كافية من الكالسيوم لتنظيم تقلصات العضلات ، فقد يكون من الصعب بناء العضلات.

تنزف بسهولة



عندما تتعرض للإصابة، تشكل الصفائح الدموية اللزجة الموجودة في دمك جلطات لإيقاف تدفق الدم، إذا كنت تجد صعوبة لوقف نزيف الدم، فقد يكون ذلك علامة على نقص الكالسيوم.

كسر العظام بسهولة



يعد فقدان كثافة العظام جزءًا طبيعيًا من عملية الشيخوخة، لأننا نفقد الكالسيوم بمعدل أسرع من تخزينه، احم نفسك من المشاكل المستقبلية عن طريق الحفاظ على مستويات الكالسيوم الخاصة بك.