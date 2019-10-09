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​الأوقاف تعلن أسماء الفائزين بالمسابقة الكبرى للقرآن الكريم لشهر رمضان الماضى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:55 م
​الأوقاف تعلن أسماء الفائزين بالمسابقة الكبرى للقرآن الكريم لشهر رمضان الماضى وزارة الأوقاف
​كتب - إسماعيل رفعت

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​أعلنت وزارة الأوقاف، ​أسماء الفائزين في مسابقة الأوقاف الكبرى الرمضانية التى نشرت خلال شهر رمضان المعظم 1440هـ / 2019م على مدار الشهر الفضيل​.

و​حددت الأوقاف، ​صباح يوم الخميس الموافق 17 ​أكتوبر الجارى، الساعة العاشرة صباحًا بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة لتسلم جوائز المسابقة.  

​أسماء الفائزين​..​

م الاسم المديرية الجائزة
1.       رشا أحمد أبو السعود محمد القليوبية 5000 جنيه + شهادة تقدير ومجموعة كتب
2.       إيمان محمد سعيد فرج القاهرة 4000 جنيه + شهادة تقدير ومجموعة كتب
3.       مصطفى عبد الله محمد غنايم الإسماعيلية 3000 جنيه + شهادة تقدير ومجموعة كتب
4.       إسراء محمد لبيب يوسف أسوان 2000 جنيه + شهادة تقدير ومجموعة كتب
5.       مريم محمد ربيع محب مجد دمياط 1000 جنيه + شهادة تقدير
6.       أحمد محمد السيد علي عبدالرحمن الإسماعيلية 1000 جنيه + شهادة تقدير
7.       كاميليا المرسي المرسي العاصي بورسعيد 1000 جنيه + شهادة تقدير
8.       علاء محمد محمد جادو الغربية 1000 جنيه + شهادة تقدير
9.       محمد عيد عبد الغني محمد القليوبية 1000 جنيه + شهادة تقدير
10.              محمد محي الدين يوسف حسن القاهرة 1000 جنيه + شهادة تقدير

 


وزارة الأوقاف

مسابقة الأوقاف الكبرى الرمضانية

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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