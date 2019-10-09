​الأوقاف تعلن أسماء الفائزين بالمسابقة الكبرى للقرآن الكريم لشهر رمضان الماضى

​كتب - إسماعيل رفعت

​أعلنت وزارة الأوقاف، ​أسماء الفائزين في مسابقة الأوقاف الكبرى الرمضانية التى نشرت خلال شهر رمضان المعظم 1440هـ / 2019م على مدار الشهر الفضيل​.

و​حددت الأوقاف، ​صباح يوم الخميس الموافق 17 ​أكتوبر الجارى، الساعة العاشرة صباحًا بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة لتسلم جوائز المسابقة.

​​أسماء الفائزين​..​