​الأوقاف تعلن أسماء الفائزين بالمسابقة الكبرى للقرآن الكريم لشهر رمضان الماضى

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الفائزين في مسابقة الأوقاف الكبرى الرمضانية التى نشرت خلال شهر رمضان المعظم 1440هـ / 2019م على مدار الشهر الفضيل.
وحددت الأوقاف، صباح يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر الجارى، الساعة العاشرة صباحًا بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة لتسلم جوائز المسابقة.
أسماء الفائزين..
|م
|الاسم
|المديرية
|الجائزة
|1.
|رشا أحمد أبو السعود محمد
|القليوبية
|5000 جنيه + شهادة تقدير ومجموعة كتب
|2.
|إيمان محمد سعيد فرج
|القاهرة
|4000 جنيه + شهادة تقدير ومجموعة كتب
|3.
|مصطفى عبد الله محمد غنايم
|الإسماعيلية
|3000 جنيه + شهادة تقدير ومجموعة كتب
|4.
|إسراء محمد لبيب يوسف
|أسوان
|2000 جنيه + شهادة تقدير ومجموعة كتب
|5.
|مريم محمد ربيع محب مجد
|دمياط
|1000 جنيه + شهادة تقدير
|6.
|أحمد محمد السيد علي عبدالرحمن
|الإسماعيلية
|1000 جنيه + شهادة تقدير
|7.
|كاميليا المرسي المرسي العاصي
|بورسعيد
|1000 جنيه + شهادة تقدير
|8.
|علاء محمد محمد جادو
|الغربية
|1000 جنيه + شهادة تقدير
|9.
|محمد عيد عبد الغني محمد
|القليوبية
|1000 جنيه + شهادة تقدير
|10.
|محمد محي الدين يوسف حسن
|القاهرة
|1000 جنيه + شهادة تقدير
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