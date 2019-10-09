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وكالة الأنباء السورية: قصف عشوائى لجيش الاحتلال التركى على مدينة رأس العين

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:46 م
وكالة الأنباء السورية: قصف عشوائى لجيش الاحتلال التركى على مدينة رأس العين القصف التركى على الشمال السورى
كتب: أحمد جمعة

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قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن جيش الاحتلال التركى يقصف عبر الطائرات والمدفعية بشكل عشوائى البنى التحتية فى مدينة رأس العين وقراها شمال سوريا.

ونشرت وسائل إعلام كردية مقطع فيديو يبرز قصف الطائرات التابعة لجيش الاحتلال التركى لبلدات وقرى سورية.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال التركى بدأ بقصف على مدينة رأس العين شمال البلاد.

أكد المكتب الاعلامى لقوات سوريا الديمقراطية عبر بيان مقتضب أن قرية مشرافة إلى الشرق من تل أبيض تتعرض فى هذه اللحظات للقصف التركى.


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