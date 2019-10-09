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وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبى يختتم زيارة إلى الخرطوم

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:04 م
وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبى يختتم زيارة إلى الخرطوم الاتحاد الاوربى -أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، أن وفدا رفعيا من الاتحاد الأوروبي يرأسه السفير كون فيرفاكي المدير الإداري لأفريقيا في الاتحاد الأوربي، اختتم اليوم زيارة إلى الخرطوم.

وأوضح الاتحاد أن الوفد الأوروبي التقى بأحزاب سياسية سودانية مختلفة، وقيادات في قوى "الحرية والتغيير"، ووزراء ومسؤولون في الحكومة الانتقالية، وقيادات شبابية ونسائية، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك شركاء إقليميين ودوليين.

وأشار إلى أن الهدف من الزيارة كان تحديد ومناقشة المجالات المستقبلية لدعم الاتحاد الأوروبي للسودان، في الفترة الانتقالية القادمة.


الاتحاد الاوربى

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