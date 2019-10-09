وصول رئيس الوزراء إلى البرلمان لإلقاء بيان الحكومة بالجلسة العامة

كتبت ــ نور على

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى مجلس النواب والتقى بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

وكان كل من، وزير الخارجية ووزير الرى قد وصلا إلى المجلس والتقيا بالدكتور على عبد العال، ومن المنتظر أن يستمع اليوم أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة إلى بيان هام من الحكومة، حيث يحضر الجلسة كل من، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزيرى الخارجية والرى.

وكان المجلس أمس، قد استمع إلى بيان من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عرض فيه، تقرير الحكومة بعنوان (مصر تنطلق .. ويستمر العمل)، وتضمن شرحا للاوضاع الاقتصادىة للدولة وجهود الحكومة وأجهزة الدولة فى إصلاح هيكل الاقتصاد المصرى وما صاحب عملية الإصلاح من إجراءات حماية اجتماعية والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، وما أعقبه من تعليقات لممثلي الهيئات البرلمانية والنواب.

وقال عبد العال، في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، إنه سيتم استكمال الاستماع إلي كلمات النواب والمناقشات بعد انتهاء الحكومة غداً في إلقاء بيان هام لها في الجلسة العامة.

وكان الدكتور "عبد العال" أعلن خلال الجلسة أمس قائلا: "أخطركم أن رئيس مجلس الوزراء، ومعه وزير الخارجية، و وزير الموارد المائية والرى سيحضرون غدا الجلسة العامة لإلقاء بيان هام جدا، ويجب أن تحرصوا على الحضور".