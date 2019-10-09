وسائل إعلام سورية: مقتل مدنيين فى قصف لطائرات الاحتلال التركى على الرقة

كتب: أحمد جمعة

أكدت وسائل إعلام سورية مقتل مدنيين وجرح عدد آخر فى القصف الجوى لطائرات جيش الاحتلال التركى التى استهدفت رأس العين.



قصف تركى لمدن الشمال السورى

وأشار الإعلام السورى إلى وقوع ستة انفجارات فى الرقة بالقرب من مركز قوى الأمن الداخلى فى المدينة.

جنود أتراك على الحدود التركية السورية

فيما تواصل المدفعية الثقيلة التابعة لجيش الاحتلال التركى استهداف مواقع قوات سوريا الديمقراطية فى تل أبيض شمال الرقة.

دفع القصف التركى العشوائى على مدن شمال وشرق سوريا عدد كبير من المدنيين من النزوح من تلك المنطقة إلى مدن الداخل السورى.