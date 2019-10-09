وسائل إعلام المانية: المشتبه به في إطلاق النار بهالى مواطن ألمانى عمره 27 عاما

رويترز

ذكرت مجلتا دير شبيجل وفوكس الألمانيتان أن المشتبه به في قتل شخصين بمدينة هاله في شرق البلاد اليوم الأربعاء هو شاب ألماني يبلغ من العمر 27 عاما.

كان مسؤولون قد أعلنوا في وقت سابق مقتل شخصين في إطلاق نار بمعبد يهودي ومطعم في هاله.