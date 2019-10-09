وزير الإعلام السودانى: مجلس الوزراء يناقش اليوم نتائج 200 يوم عمل

أعلن فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام السودانى، مناقشة اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء لخُطة عمل الـ 200 يوم الأولى للحكومة الانتقالية.

وقال فيصل، فى تصريحٍ صحفى لوسائل الإعلام المحلية، إن الخُطة أعدّتها كل وزارة على حدة ثُمّ تمّ تجميعها فى القطاعات الثلاثة لمجلس الوزراء “الحكم والإدارة، التنمية الاقتصادية، والتنمية الثقافية والاجتماعية”، وأجازتها القطاعات الثلاثة على مُستوى الوزراء فى اجتماعات مُنفصلة الأحد الماضي.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام السودانى، أن أجهزة الإعلام اجتزأت حديث رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أمام الجالية السودانية فى السعودية وقوّلته ما لم يَقُل، وأن حمدوك قال أن “الحرية والتغيير” لم تُسلِّمهم برنامج السياسات البديلة الذى تعمل عليه منذ أشهر، لكن ذلك لا يعنى أن الحكومة بلا برنامج، فهى تعمل منذ يوم أداء القَسَم على تجهيز برنامجها للـ 200 يوم الأولى، وانتهت منه قبل يومين، لكن كان من المُؤمّل أن تُسلِّمنا قِوى الحرية والتغيير برنامجها المُفصّل للاستفادة منه فى إعداد برنامج الـ200 يوم ومُعالجة أى نواقص فيه.

وقال فيصل، إن برنامج الـ 200 يوم يرتكز على “إعلان الحُرية والتّغيير” والأولويات العشر للـ 200 يوم الأولى من عُمر الحكومة والتى سبق إعلانها.