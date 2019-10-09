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وزير الإسكان يلتقى وزير تطوير البنية التحتية بدولة الإمارات ورجل الأعمال خلف الحبتور

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 09:57 ص
وزير الإسكان يلتقى وزير تطوير البنية التحتية بدولة الإمارات ورجل الأعمال خلف الحبتور وزارة الإسكان
كتب أحمد حسن

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على هامش مشاركته فى الدورة الـ36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بدبي، التقى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورجل الأعمال خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور.
 
واستعرض وزير الإسكان، خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة المصرية، ولا سيما المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، موضحاً أن رجل الأعمال خلف بن أحمد الحبتور، أبدى رغبته في الاستثمار بمدينة العلمين الجديدة، وكذا استغلال بعض الأصول غير المستغلة مثل أرض المعارض بمدينة نصر.

وزاره الاسكان

دبى

الإمارات

الفرص الاستثمارية فى مصر

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