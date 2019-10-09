وزيرة البيئة تبحث مع جامعة القاهرة دمج البعد البيئي في مناهج الكليات ومشروعات التخرج

التقت وزيرة البيئة، الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وأشادت بدور جامعة القاهرة فى دعم العمل البيئى، مؤكدة أن وزارة البيئة تتخذ عددا من الإجراءات للعمل على رفع الوعى البيئى للمواطن، خاصة الشباب من خلال دمج البعد البيئى فى مناهج الكليات ومشروعات التخرج.

وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل حاليا على دعم المشروعات البيئية للشباب ومنها دعم طلاب كلية الهندسة في إعداد نموذج لسيارة تعمل بالكهرباء وكذلك تشجيع البحث البيئى فى انتاج وحدات خاصة بتدوير المخلفات بكلية العلوم والهندسة ودمج البعد البيئى فى مشروعات التخرج وخاصة لطلبة كلية الإعلام، بالإضافة إلى دور الجامعة فى مجال الاستشارات الخاصة بالمشروعات البيئية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية زيادة التعاون بين الوزارة والجامعة لتغيير الثقافة والمفاهيم حول العديد من موضوعات البيئة والتي أصبحت ذات بعد اقتصادى، مستشهدة بتجربة تحويل قش الأرز من ملوث للهواء بحرقه إلى منتج له قيمة اقتصادية واستثماره كمشروع اقتصادي للمزارعين بكبسه وبيعه والاستخدامات الاقتصادية له كعلف وسماد ولب الورق.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء خطة الوزارة لدمج القطاع الخاص في عملية إدارة المحميات الطبيعية لتحقيق استفادة سياحية واقتصادية واستدامة للموارد وإنشاء نادى العلوم للصغار ليتعلموا معنى المحميات الطبيعية واستدامة استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيئة لدمج البعد البيئى فى تخصصات الجامعة وتطلعه للتوسع فى التعاون لرفع الوعى البيئى قائلا : "نحن نؤمن بتطوير محتوى التعليم والشراكة مع الجامعات الدولية إضافة إلى أن جامعة القاهرة حصلت على عدد من الشراكات مع جامعات كبرى خلال السنوات الماضية".