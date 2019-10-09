سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:11 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9/10/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9/10/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 
 أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 
 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
الفجر 4:26   ص 
 
الظهر 11:42 ص 
 
العصر 3:02 
 
المغرب 5:33 
 
العشاء 6:49 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
الفجر 4:30 ص 
 
الظهر 11:47 
 
العصر 3:06 
 
المغرب 5:36 م 
 
العشاء 6:54 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
الفجر 4:21 
 
الظهر 11:38 م 
 
العصر 2:58 م 
 
المغرب 29: 5 م 
 
العشاء 6:45 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
الفجر 4:14 ص 
 
الظهر 11:30 
 
العصر 2:51 
 
المغرب 5:22 م 
 
العشاء 6:37 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
الفجر 4:21 ص 
 
الظهر 11:36 ص 
 
العصر 2:58 م 
 
المغرب 5:30 م 
 
العشاء 6:42 
 
 
 
 
 
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 
 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
الفجر 4:53 ص
 
الظهر 12:08 م 
 
العصر 3:30 م 
 
المغرب 6:05 م 
 
العشاء 7:14 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
الفجر 4:53 ص 
 
الظهر 12:08 م 
 
العصر 3:30 م 
 
المغرب 6:05 م
 
العشاء 7:14 م 
 
 
 
الرياض 
 
الفجر 4:25 ص 
 
الظهر 11:40 ص 
 
العصر 3:02 م 
 
المغرب 5:37 م 
 
العشاء 6:46 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
الفجر 4:11 
 
الظهر 11:27 م 
 
العصر 2:47 م 
 
المغرب 5:19 
 
العشاء 6:34 م 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
الفجر 4:55 ص 
 
الظهر 12:10 م 
 
العصر 3:32 م 
 
المغرب 6:03 م 
 
العشاء 7:16 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
الفجر 4:56 ص 
 
الظهر 12:14 م 
 
العصر 3:32 م 
 
المغرب 6:04 م 
 
العشاء 7:23 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
الفجر 4:19 ص 
 
الظهر 11:35 ص 
 
العصر 2:56 م 
 
المغرب  5:26 م 
 
العشاء 6:42 م 
 
 
 
 
 
 

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8/10/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:00 ص

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7/10/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:00 ص

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6/10/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:00 ص

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5/10/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

السبت، 05 أكتوبر 2019 12:00 ص

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4/10/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد إيهاب: أبحث مع مسئولى وزارة الرياضة مخرج للمشاركة بالأوليمبياد

محمد إيهاب: أبحث مع مسئولى وزارة الرياضة مخرج للمشاركة بالأوليمبياد

أشرف زكى عن الشامتين فى وفاة طلعت زكريا: "حسبنا الله ونعم الوكيل"

أشرف زكى عن الشامتين فى وفاة طلعت زكريا: "حسبنا الله ونعم الوكيل"

التأمين الصحى الشامل: الفرق الطبية مدربة على تقديم الخدمة وفقًا للمعايير العالمية

التأمين الصحى الشامل: الفرق الطبية مدربة على تقديم الخدمة وفقًا للمعايير العالمية

متصل يفضح قناة مكملين: بتقبضوا من إسرائيل.. والمذيع: أنا مش سامع السؤال

متصل يفضح قناة مكملين: بتقبضوا من إسرائيل.. والمذيع: أنا مش سامع السؤال

مسعود بارزانى مغردا عبر تويتر : قلقون جدا على الأكراد فى سوريا

مسعود بارزانى مغردا عبر تويتر : قلقون جدا على الأكراد فى سوريا

فيديو.. بلياتشو الإخوان محمد ناصر يشتم المصريين: شعب نمرود بياكل وينكر

فيديو.. بلياتشو الإخوان محمد ناصر يشتم المصريين: شعب نمرود بياكل وينكر

ضوابط جديدة لمحاضر سرقات التيار الكهربائى.. اعرف التفاصيل

ضوابط جديدة لمحاضر سرقات التيار الكهربائى.. اعرف التفاصيل

محافظة الجيزة: محال هضبة الأهرام غير مرخصة بالكامل ولا يشملها قانون التصالح

محافظة الجيزة: محال هضبة الأهرام غير مرخصة بالكامل ولا يشملها قانون التصالح

يحاكى أكبر سوق للجملة فى العالم.. تعرف على مزايا مقترح "سوق مصر"

يحاكى أكبر سوق للجملة فى العالم.. تعرف على مزايا مقترح "سوق مصر"

زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بعد ملاحقته بـ3 قضايا حبس باتهامات كيدية

زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بعد ملاحقته بـ3 قضايا حبس باتهامات كيدية

اليوم.. تفعيل أكبر بوابة توظيف لاستقبال بيانات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة

اليوم.. تفعيل أكبر بوابة توظيف لاستقبال بيانات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة

البدرى: تلقيت 4 عروض قبل تدريب منتخب مصر .. وأحمد فتحى قادر على العطاء

البدرى: تلقيت 4 عروض قبل تدريب منتخب مصر .. وأحمد فتحى قادر على العطاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة