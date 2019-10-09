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مصرع طالب تحت عجلات القطار بالشرقية عجلات القطار بالشرقية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:59 م
مصرع طالب تحت عجلات القطار بالشرقية عجلات القطار بالشرقية جثه - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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لقى طالب جامعى مصرعه، اليوم الأربعاء ، أسفل عجلات القطار، بدائرة مركز ههيا بالشرقية، وتم إخطار النيابة العامة، التى صرحت بإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا بمصرع " أحمد ع ك" 19 سنة مقيم أبوكبير، طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، أسفل عجلات القطار، بدائرة مركز ههيا، وتم تحرير محضر بالواقعة.


الشرقية

مركز شرطة ههيا

مصرع طالب جامعي

مصرع طالب اسفل عجلات القطار

مدير امن الشرقية

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