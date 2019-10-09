مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020 .. اعرف آلية سداد رسوم التحقق من المستندات

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر بوابة التوظيف الإلكترونية التى أطلقتها ظهر اليوم لتوظيف والتعاقد مع معلمين جدد آليات تسديد الرسوم المقررة للتحقق من صحه البيانات والمستندات، موضحة أنه بعد إستكمال البيانات ورفع المستندات المطلوبة، سيتم ظهور رابط الدفع أضغط عليه وسيتم ظهور الاختيارات الآتية:

1- الدفع عن طريق خدمة فوري (في حالة الدفع من خلال فوري سيتم ارسال رقم مرجعي إلى رقم الهاتف المسجل، يتم التوجه به إلى أقرب مقدم خدمة لفوري والدفع من خلاله في مده أقصاها 72 ساعة).

2- الدفع من خلال بطاقات الإئتمان.