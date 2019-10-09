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مربو ماشية: التحصينات أسعارها غالية ولا تحمى الحيوانات من الجلد العقدى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:25 م
مربو ماشية: التحصينات أسعارها غالية ولا تحمى الحيوانات من الجلد العقدى مؤتمر نقابة الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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اشتكى عددا من مربيين الماشية، المشاركين بمؤتمر نقابة الأطباء البيطريين، بعنوان: "الثروة الحيوانية اقتصاد مواطن وصحة مواطن، لمناقشة المشكلات التى تواجه الثروة الحيوانية فى مصر، من عدم فعالية التحصينات الخاصة بالمواشى، ضد مرض الجلد العقدى، ووفاة الكثير منها.

 

قالت إحدى المربيات خلال كلمتها فى المؤتمر، إن لديها 3 مواشى نفقت الأيام الماضية إثر تعرضها لمرض الجلد العقدى بعد انتشار حبوب كبيرة أعلى ظهر الماشية، مضيفة: "تعبنا من العلاج، والطبيب البيطرى لم يستطع عمل شيء، والمواشى هى مصدر رزق الأسرة، وحدوث أى ضرر بها يؤثر سلبا علينا".

 

وشكت أخرى من نفوق إثنين من الماشية دون وجود حل لعلاجها، رغم أن تلك الحيوانات محصنة.

 

واتفقت معها حالة أخرى شكت من انتشار الحبوب ونفوق المواشى، وعدم وجود علاج لها، مع ارتفاع سعر العلاج، وطعام المواشى، مضيفا: "الحاجة اللى بتموت هجيب مكانها منين".

 

بينما شكى آخر من قلة عدد الأطباء فى قريته بالغربية، وعدم توافر الأدوية بالشكل اللازم بالرغم من ارتفاع أسعارها، وارتفاع أسعار الأعلاف مع الانخفاض الشديد فى أسعار الماشية.

 
 
 
مؤتمر نقابة الأطباء البيطريين (1)
مؤتمر نقابة الأطباء البيطريين (1)

مؤتمر نقابة الأطباء البيطريين (2)
مؤتمر نقابة الأطباء البيطريين 

 


نقابة البيطريين

الجلد العقدى

نقابة الاطباء البيطريين

تحصينات الجلد العقدى

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